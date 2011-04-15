Ингосстрах выплатил более 2 млн руб. российскому банку в связи с хищением денежных средств из его банкомата

СПАО "Ингосстрах" выплатило более 2 млн руб. российскому банку в связи с хищением денежных средств из его банкомата. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Кража произошла в феврале 2016 года в Санкт-Петербурге, по данному случаю возбуждено уголовное дело.



Имущество клиента, включая банкоматы, информационно-платежные терминалы, автоматизированные депозитные машины, комплексы авто-инкассации и наличные денежные средства, было застраховано в "Ингосстрахе" от рисков внезапного и непредвиденного воздействия на него извне, от рисков уничтожения, пропажи или повреждения имущества, а также других рисков. Договор был заключен на 1 год.



После рассмотрения всех необходимых документов, полученных от клиента, случай был признан страховым, и Ингосстрах выплатил возмещение в соответствии с условиями договора.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 31.01.2017