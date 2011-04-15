Газпром приобрёл 34.09911% уставного капитала латвийской компании Conexus Baltic Grid

ПАО "Газпром" 2 января приобрело 34.09911% уставного капитала акционерного общества компании Conexus Baltic Grid (Рига, Латвия). Об этом говорится в сообщении Газпрома.



До приобретения указанной доли Газпром не владел голосующими акциями латвийской компании.



Компания Conexus Baltic Grid была учреждена в декабре 2016 года в рамках реорганизации Latvijas Gaze. В начале 2017 года она получила лицензию Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"