Стройгазмонтаж построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту

ООО "Стройгазмонтаж" определено исполнителем работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Это позволит завершить строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту синхронно с сооружением самого моста, говорится в документе.



Компания разработает рабочую документацию и выполнит строительно-монтажные работы в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года".



Напомним, в январе 2015 года Стройгазмонтаж был определён единственным подрядчиком работ по проектированию и строительству Керченского моста.



ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ, ИНН 7729588440) - один из ведущих в России холдингов, занимающихся строительством в нефтегазовом секторе. Основные направления деятельности группы компаний СГМ - строительство магистральных трубопроводов, наземных сооружений, морское строительство, газификация субъектов РФ. Среди крупнейших реализованных проектов - строительство газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", наземная часть газопровода "Северный поток". 100% акций компании принадлежат Аркадию Ротенбергу.





"AK&M" от 31.01.2017