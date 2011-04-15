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31/01/2017
15:31

Стройгазмонтаж построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту

ООО "Стройгазмонтаж" определено исполнителем работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Это позволит завершить строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту синхронно с сооружением самого моста, говорится в документе.

Компания разработает рабочую документацию и выполнит строительно-монтажные работы в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года".

Напомним, в январе 2015 года Стройгазмонтаж был определён единственным подрядчиком работ по проектированию и строительству Керченского моста.

ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ, ИНН 7729588440) - один из ведущих в России холдингов, занимающихся строительством в нефтегазовом секторе. Основные направления деятельности группы компаний СГМ - строительство магистральных трубопроводов, наземных сооружений, морское строительство, газификация субъектов РФ. Среди крупнейших реализованных проектов - строительство газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", наземная часть газопровода "Северный поток". 100% акций компании принадлежат Аркадию Ротенбергу.


"AK&M" от 31.01.2017
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