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14/07/2017
10:53

Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 июля 2017 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 июля 2017 года

КОРПОРАЦИЯ ВКЛАДОИСКАТЕЛЕЙ
ВЭБ ПОБОРЕТСЯ ЗА ДЕПОЗИТЫ КОМПАНИЙ

Как стало известно "Ъ", правительство одобрило законопроект, существенно меняющий положение Внешэкономбанка (ВЭБ) на финансовом рынке. В частности, он позволит госкорпорации, не являясь банком, привлекать во вклады средства юридических лиц. После принятия поправок ВЭБ сможет делать это по решениям правительства, но даже в таком ограниченном варианте допуск госкорпорации к банковской деятельности вызывает сильное беспокойство у ЦБ и экспертов.


СКИДКИ ЗАСЕЛЯЮТСЯ В ОТЕЛИ
СЕНАТОРЫ РЕКОМЕНДУЮТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ СНИЗИТЬ НДС ДЛЯ ГОСТИНИЦ

В попытке повысить привлекательность гостиничного бизнеса для инвесторов Совет федерации намерен рекомендовать правительству разработать для отелей целый ряд льгот. В частности, сенаторы предлагают снизить НДС до 10% и налог на землю до 0,3%, а также субсидировать ставки по кредитам. Но отельерам придется заручиться серьезным лобби в правительстве, считают эксперты, мотивируя это тем, что в последнее время чиновники снижали налоги в основном для компаний из добывающих секторов.


ПЕРЕД БЫВШИМИ ГУБЕРНАТОРАМИ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЕРХНЯЯ ПАЛАТА
ЭКС-ГЛАВЫ РЕГИОНОВ ОТПРАВЯТСЯ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Трое из пяти экс-губернаторов, с которыми встретился Владимир Путин в феврале после массовых отставок глав регионов, могут стать сенаторами. В Совет федерации (СФ) их делегируют врио губернаторов. Такой сценарий обсуждается в Новгородской, Рязанской областях и Бурятии. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов направит в СФ заместителя главы Минздрава Игоря Каграманяна, глава Белгородской области Евгений Савченко продлит полномочия Николая Рыжкова.


НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТМЕТИТ ПЯТИЛЕТИЕ СВОЕЙ РАБОТЫ ЛЕКЦИЯМИ И КОНЦЕРТОМ

Как стало известно "Ъ", 14 июля руководство Белого дома вместе с премьером Дмитрием Медведевым отметят пятилетие работы правительства в инновационном центре "Сколково" участием в семинарах "Здравоохранение", "Городская среда" и "BigData". Лекторами выступят эксперты из Роттердамского университета имени Эразма, Калифорнийского университета и Стэнфорда. Закончится праздник небольшим концертом.


НОВЫМ ПОСЛОМ ФРАНЦИИ В МОСКВЕ МОЖЕТ СТАТЬ СИЛЬВИ БЕРМАНН

По данным источников "Ъ", новым послом франции в москве может быть назначена

Сильви Берманн, до недавнего времени возглавлявшая французскую дипмиссию в Лондоне. Если госпожа Берманн получит агреман (согласие) из Москвы, то к исполнению своих новых обязанностей она сможет приступить, как ожидается, в сентябре: бывший посол Франции в России Жан-Морис Рипер уже направлен в посольство в Китай, где на этой неделе вручил верительные грамоты председателю КНР Си Цзиньпину. Ранее на пост в Москву госпожу Берманн прочило французское издание La Lettre de l`Expansion. Дипломат владеет русским языком и уже работала в посольстве в Москве в 1986-1989 годах.


АУДИТОР ОТВЕТИТ ЗА ТАТФОНДБАНК ДВАЖДЫ
КОМПАНИЮ "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" ПРОВЕРЯТ КАЗНАЧЕЙСТВО И СРО

Саморегулируемая организация (СРО) РСА, в которую входит аудитор Татфондбанка - "Эрнст энд Янг", попала в непростую ситуацию. По жалобе клиентов банка СРО вынуждена провести внеплановую проверку качества аудита его отчетности. При этом проверку "Эрнст энд Янг" по аудиту Татфондбанка уже проводит Федеральное казначейство, и СРО желательно не разойтись в оценке с надзорным органом.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 14.07.2017
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