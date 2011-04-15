Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 июля 2017 года



КОРПОРАЦИЯ ВКЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

ВЭБ ПОБОРЕТСЯ ЗА ДЕПОЗИТЫ КОМПАНИЙ



Как стало известно "Ъ", правительство одобрило законопроект, существенно меняющий положение Внешэкономбанка (ВЭБ) на финансовом рынке. В частности, он позволит госкорпорации, не являясь банком, привлекать во вклады средства юридических лиц. После принятия поправок ВЭБ сможет делать это по решениям правительства, но даже в таком ограниченном варианте допуск госкорпорации к банковской деятельности вызывает сильное беспокойство у ЦБ и экспертов.





СКИДКИ ЗАСЕЛЯЮТСЯ В ОТЕЛИ

СЕНАТОРЫ РЕКОМЕНДУЮТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ СНИЗИТЬ НДС ДЛЯ ГОСТИНИЦ



В попытке повысить привлекательность гостиничного бизнеса для инвесторов Совет федерации намерен рекомендовать правительству разработать для отелей целый ряд льгот. В частности, сенаторы предлагают снизить НДС до 10% и налог на землю до 0,3%, а также субсидировать ставки по кредитам. Но отельерам придется заручиться серьезным лобби в правительстве, считают эксперты, мотивируя это тем, что в последнее время чиновники снижали налоги в основном для компаний из добывающих секторов.





ПЕРЕД БЫВШИМИ ГУБЕРНАТОРАМИ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЕРХНЯЯ ПАЛАТА

ЭКС-ГЛАВЫ РЕГИОНОВ ОТПРАВЯТСЯ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ



Трое из пяти экс-губернаторов, с которыми встретился Владимир Путин в феврале после массовых отставок глав регионов, могут стать сенаторами. В Совет федерации (СФ) их делегируют врио губернаторов. Такой сценарий обсуждается в Новгородской, Рязанской областях и Бурятии. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов направит в СФ заместителя главы Минздрава Игоря Каграманяна, глава Белгородской области Евгений Савченко продлит полномочия Николая Рыжкова.





НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТМЕТИТ ПЯТИЛЕТИЕ СВОЕЙ РАБОТЫ ЛЕКЦИЯМИ И КОНЦЕРТОМ



Как стало известно "Ъ", 14 июля руководство Белого дома вместе с премьером Дмитрием Медведевым отметят пятилетие работы правительства в инновационном центре "Сколково" участием в семинарах "Здравоохранение", "Городская среда" и "BigData". Лекторами выступят эксперты из Роттердамского университета имени Эразма, Калифорнийского университета и Стэнфорда. Закончится праздник небольшим концертом.





НОВЫМ ПОСЛОМ ФРАНЦИИ В МОСКВЕ МОЖЕТ СТАТЬ СИЛЬВИ БЕРМАНН



По данным источников "Ъ", новым послом франции в москве может быть назначена



Сильви Берманн, до недавнего времени возглавлявшая французскую дипмиссию в Лондоне. Если госпожа Берманн получит агреман (согласие) из Москвы, то к исполнению своих новых обязанностей она сможет приступить, как ожидается, в сентябре: бывший посол Франции в России Жан-Морис Рипер уже направлен в посольство в Китай, где на этой неделе вручил верительные грамоты председателю КНР Си Цзиньпину. Ранее на пост в Москву госпожу Берманн прочило французское издание La Lettre de l`Expansion. Дипломат владеет русским языком и уже работала в посольстве в Москве в 1986-1989 годах.





АУДИТОР ОТВЕТИТ ЗА ТАТФОНДБАНК ДВАЖДЫ

КОМПАНИЮ "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" ПРОВЕРЯТ КАЗНАЧЕЙСТВО И СРО



Саморегулируемая организация (СРО) РСА, в которую входит аудитор Татфондбанка - "Эрнст энд Янг", попала в непростую ситуацию. По жалобе клиентов банка СРО вынуждена провести внеплановую проверку качества аудита его отчетности. При этом проверку "Эрнст энд Янг" по аудиту Татфондбанка уже проводит Федеральное казначейство, и СРО желательно не разойтись в оценке с надзорным органом.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 14.07.2017