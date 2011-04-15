Повтор! Внешний долг РФ с начала года вырос на 3% до $529.6 млрд

Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля 2017 года, по оценке Банка России, составил $529.6 млрд, увеличившись с начала года на 3%. Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.



Весомую роль сыграл фактор положительной курсовой переоценки, связанной с ослаблением доллара США как к российскому рублю, так и к другим валютам, подчёркивается в сообщении.



Долговые обязательства органов государственного управления в январе-июне 2017 года увеличились на 20.5%, как за счёт приобретения нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях и их положительной переоценки, так и за счёт первичного размещения еврооблигаций Правительства РФ.



Долг прочих секторов вырос на 2.4%. Банки, напротив, уменьшили свои внешние обязательства на 4.8%. Как следствие, доля банков в секторальной структуре внешнего долга РФ снизилась до 21.5% при заметном (до 8.9%) увеличении доли внешнего долга органов государственного управления.





"AK&M" от 13.07.2017