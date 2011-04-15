Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/07/2017
09:53

Повтор! Внешний долг РФ с начала года вырос на 3% до $529.6 млрд

Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля 2017 года, по оценке Банка России, составил $529.6 млрд, увеличившись с начала года на 3%. Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.

Весомую роль сыграл фактор положительной курсовой переоценки, связанной с ослаблением доллара США как к российскому рублю, так и к другим валютам, подчёркивается в сообщении.

Долговые обязательства органов государственного управления в январе-июне 2017 года увеличились на 20.5%, как за счёт приобретения нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях и их положительной переоценки, так и за счёт первичного размещения еврооблигаций Правительства РФ.

Долг прочих секторов вырос на 2.4%. Банки, напротив, уменьшили свои внешние обязательства на 4.8%. Как следствие, доля банков в секторальной структуре внешнего долга РФ снизилась до 21.5% при заметном (до 8.9%) увеличении доли внешнего долга органов государственного управления.


"AK&M" от 13.07.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100