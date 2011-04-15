АО "Альфа-Банк" закрыл книгу заявок на выпуск рублёвых еврооблигаций объёмом 10 млрд руб. со сроком обращения 4 года. Ставка купона составила 8.9% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



Динамика формирования книги заявок позволила понизить ориентировочный ценовой диапазон. Книга заявок представлена инвесторами из Великобритании, европейских стран и России.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Прямыми акционерами ОАО "Альфа-Банк" являются российская компания ОАО "АБ Холдинг", которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, в распоряжении которой имеется менее 1% акций банка.



Бенефициарами банковской группы в составе консорциума "Альфа-Групп" являются 6 физических лиц (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Александр Кнастер, Андрей Косогов).



Совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, в 2016 году по МСФО составили $38.2 млрд, совокупный кредитный портфель - $23.9 млрд, совокупный капитал - $5.7 млрд. Чистая прибыль за 2016 год составила $527 млн.





"AK&M" от 14.07.2017