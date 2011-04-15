Потенциальные покупатели "дочки" ВТБ на Украине не могут получить разрешения НБУ, А.Костин

Второй по величине госбанк России ВТБ планирует сократить украинское подразделение до одного офиса, распродавая активы, поскольку никто из инвесторов, желающих купить украинскую дочку, не может получить разрешение Нацбанка Украины. Как сообщает Reuters, об этом рассказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.



По его словам, процесс сокращения бизнеса ВТБ на Украине займёт минимум 1-1.5 года.



"Мы продали бы, но там лукавый подход. Он состоит в том, что, по существу, никто из тех, кто приходит, предлагает (купить) потом в итоге не может получить согласие на покупку банка", - сказал А.Костин.



Он пояснил, что за счёт вырученных денег банк расплачивается с держателями депозитов и закрывает офисы: "Поэтому сейчас, параллельно с поиском очередных покупателей, у нас просто сжатие резкое. Для сжатия нам, конечно, требуются дополнительные деньги, и поэтому мы продаём активы (на Украине), в том числе и залоговые, в том числе даже здание своё главное продаём".



"Постепенно продавая кредиты, недвижимость, мы хотим расплачиваться с теми, кто хранит деньги в нашем банке, закрывать офисы и свести их фактически к одному офису - в перспективе, в Киеве, а дальше каким-то образом функционировать в таком усечённом варианте. Пока другого выхода не вижу", - добавил глава ВТБ.



Напомним, в конце мая А.Костин говорил, что ВТБ готов закрыть свой украинский дочерний банк, что означает дополнительные потери для него в размере 25-27 млрд руб.



Как сообщалось ранее, в марте президент Украины П.Порошенко ввёл санкции против украинских "дочек" ПАО "Сбербанк России", ВТБ и Внешэкономбанка - "Сбербанка" (Украина), "ВиЭс банка", "ВТБ Банк Украина", "БМ-банка", "Проминвестбанка", - которые предусматривают запрет на вывод капитала за пределы страны.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб. Чистая прибыль группы ВТБ в январе-мае 2017 года в январе-мае выросла в 27.8 раза до 50.1 млрд руб. Чистые процентные доходы составили 189 млрд руб., увеличившись на 12.8%.



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