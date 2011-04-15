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14/07/2017
14:44

"Шоколадница" продала группе RBE права на придорожные кафе Mgrillcafe и Mcafe

RBE Group приобрела у ГК "Шоколадница" права на бренд и концепцию сети питания "Мгрилькафе" (Mgrillcafe) и "Мкафе" (Mcafe). Как сообщает пресс-служба RBE, условия сделки не разглашаются.

Два действующих заведения Mcafe расположены в районе города Вышний Волочёк Тверской области, по обе стороны платного участка трассы М11. Третий Mgrillcafe площадью 460 кв. м будет открыт до конца текущего года на трассе М4 "Дон". К концу 2020 году запланировано открытие 40 заведений.

"Для нас это, в первую очередь, диверсификация бизнеса. Мы создаем вертикально-интегрированный холдинг - от производства продуктов питания до продажи его конечным потребителям", - прокомментировал сделку гендиректор RBE Group Андрей Шокин.

Основным поставщиком сети станет современное технологичное предприятие по производству продуктов питания "Единая сеть питания", входящее в холдинг RBE.

Стоимость открытия одного Mcafe оценивается в 18-20 млн руб., одного Mgrillcafe - до 120 млн руб. Планируемый срок окупаемости одного объекта - до 7 лет. Средний чек в Mcafe составляет до 300 руб., в Mgrillcafe - до 350 руб. В 2019 году концепция Mgrillcafe планирует начать развивать франшизу.

Концепция Mgrillcafe - федеральная сеть ресторанов дорожного питания, которые обеспечивают путешествующих по автомагистралям России вкусной, качественной и безопасной едой, современным сервисом с широким спектром дополнительных услуг - от душевых кабин и пеленальных столиков до беспроводного интернета.

Компания "Шоколадница" - это крупнейшая в России сеть кофеен, также работающая и в странах ближнего зарубежья. История сети восходит к знаменитому московскому кафе-кондитерской, которое открылось в 1964 году. В своем современном виде сеть начала развиваться с 2000 года. В 2006 году началось активное развитие сети в регионах. С 2008 года сеть активно развивает программу франчайзинга. География франчайзинга охватывает не только крупнейшие города России, но и страны ближнего зарубежья. Также компания ведет переговоры и поиск партнеров в странах дальнего зарубежья.

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