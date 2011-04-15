Кабмин внёс в Госдуму проект поправок в Бюджетный кодекс

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта поправок в Бюджетный кодекс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроект предлагает разделить документы и материалы к проекту федерального бюджета на те, которые представляются Правительством в Госдуму в бумажном виде, и те, которые размещаются Минфином на едином портале бюджетной системы РФ в интернете для открытого доступа.



Планируется, что Минфин будет размещать материалы по поручению Правительства, которое будет даваться одновременно с внесением проекта федерального бюджета в Госдуму.



В бумажном виде предлагается представлять документы и материалы, общие для всех законопроектов (законопроект и пояснительную записку к нему), основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития, на котором базируется формирование проекта федерального бюджета. Остальные документы и материалы являются обосновывающими (дополнительными).



Законопроектом предусмотрено, что начиная со дня внесения проекта федерального бюджета в Госдуму, на портале бюджетной системы будут доступны все сопутствующие материалы в электронной форме, заверенные электронной цифровой подписью министра финансов или уполномоченного им должностного лица Минфина.



Согласно действующей редакции статьи 212 Кодекса одновременно с проектом федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период представляются ожидаемые итоги социально-экономического развития в текущем финансовом году и уточнённый прогноз социально-экономического развития в плановом периоде. Законопроектом предлагается установить, что такие материалы не представляются в случаях, когда основные характеристики федерального бюджета не изменяются или признаны утратившими силу положения федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду.



Предусматривается возможность установления федеральным законом о федеральном бюджете на 2018-2020 годы временного основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, позволяющего перераспределять бюджетные ассигнования на реализацию отдельных государственных программ. Перечень таких госпрограмм будет утверждён федеральным законом о федеральном бюджете на этот период. Это позволит повысить оперативность принятия решений и эффективность расходов федерального бюджета на финансирование приоритетных проектов и государственных программ.



Вносимые законопроектом изменения будут применяться начиная с составления, рассмотрения и утверждения проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.



"AK&M" от 14.07.2017