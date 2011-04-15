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14/07/2017
11:55

Правкомиссия одобрила продажу 25% акций аэропорта "Пулково" компании из ОАЭ

Правительственная комиссия РФ одобрила продажу 25% акций АО "Аэропорт "Пулково" фирме из Объединённых Арабских Эмиратов. Как сообщает издание "Пронедра", об этом заявил председатель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

Указанный пакет акций иностранные инвесторы приобретут у российского ВТБ за 240 млн евро.

И.Артемьев также отметил, что Fraport - ещё один иностранный инвестор - будет заниматься развитием и управлением "Пулково".

Напомним, 20 апреля консорциум в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Development Company и ведущих ближневосточных и азиатских соинвесторов, а также Baring Vostok Private Equity Fund V и ряда связанных фондов (Baring Vostok) договорился о приобретении 25% акций в компании Thalita Trading у АО "ВТБ Капитал". Тогда же участники соглашения и обратились в антимонопольную службу с соответствующей заявкой.

После закрытия данной сделки доля ВТБ Капитала в уставном капитале аэропорта "Пулково" снизится до 25.01%. Доли Fraport (ведущий оператор аэропорта) и Qatar Investment Authority не изменятся, составив 25% и 24.99% соответственно.

АО "Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года является ООО "Воздушные ворота северной столицы".

Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2016 году снизился на 1.7% до 13.265 млн по сравнению с годом ранее.


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