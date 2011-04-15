Ростелеком и "Просвещение" создадут совместное предприятие

ПАО "Ростелеком" и АО "Издательство "Просвещение" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении компаний.



По условиям соглашения, стороны выражают намерение о совместной реализации проекта по созданию и продвижению образовательной платформы, включающей новые продукты для рынка общего, среднего и высшего профессионального образования и направленной на развитие инфраструктуры системы образования Российской Федерации.



В целях реализации проекта стороны создадут совместное предприятие, работа которого будет направлена на развитие сервисов электронного образования, внедрение решений для школьных информационно-библиотечных центров и комплектование фондов библиотек образовательных организаций электронными образовательными ресурсами. Сотрудничество также направлено на развитие единого электронного образовательного пространства, внедрение электронных форм учебников, книг, методических материалов и курсов, а также обеспечит основу для создания комплексных сервисов организации дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов с участием Академии "Просвещение".



АО "Издательство "Просвещение" работает в сфере образования на протяжении 86 лет. Это многопрофильная компания, которая предлагает комплексный образовательный продукт, включающий в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов и руководителей организаций образования, цифровые и мультимедиа ресурсы и др. Приоритет компании - сочетание традиций и инноваций в образовании.



"Просвещение" наряду с выпуском традиционной печатной учебной и учебно-методической литературой разрабатывает цифровые образовательные продукты. В 2015-2017 годах "Просвещение" реализовало более 960 тыс. лицензий на электронные формы учебников во всех регионах России.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за I квартал 2017 года выросла на 5% до 3.15 млрд руб. с 3.002 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 2.8% до 70.436 млрд руб. с 72.464 млрд руб., показатель OIBDA - на 13% до 21.569 млрд руб. с 24.67 млрд руб., операционная прибыль - на 5% до 8.093 млрд руб. с 8.502 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2.5 раза до 1.338 млрд руб. с 3.418 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 66.816 млрд руб. с 69.345 млрд руб., валовая прибыль - в 1.4 раза до 5.27 млрд руб. с 7.281 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 1.822 млрд руб. с 4.45 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"