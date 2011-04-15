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14/07/2017
14:42

РН "Союз-2.1А" С КА "Канопус-В-ИК" успешно стартовала с космодрома "Байконур"

С космодрома "Байконур" 14 июля 2017 года в 9:36 MSK успешно стартовала ракета-носитель (РН) "Союз-2.1а" с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и группой малых спутников из 72 аппаратов по федеральным контрактам и по контрактам Главкосмоса. Об этом сообщил Роскосмос.

В соответствии с программой полета через 8 минут 48 секунд полета головной блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя и разгонный блок "Фрегат" приступил к формированию первой переходной орбиты для вывода КА "Канопус-В-ИК" на целевую орбиту.

Разгонный блок "Фрегат" (разработан в НПО Лавочкина) располагает уникальной двигательной установкой, и ему предстоит выполнить сложную программу вывода КА "Канопус-В-ИК" и 72-х малых космических аппаратов на три различные орбиты. Отделение космических аппаратов на первой целевой орбите ("Канопус-В-ИК") планировался в 10:38 MSK. На втором этапе с 12:01 до 12:26 MSK запланировано отделение 24-х малых аппаратов. На следующем этапе с 17:18 до 17:41 MSK предполагается вывести 48 космических аппаратов на третьей целевой орбите. Программа работы РБ "Фрегат" будет завершена его сведением с орбиты путем затопления в акватории Индийского океана ориентировочно в 18:18 MSK.

Головной организацией-разработчиком космических аппаратов "Канопус-В" является АО "Корпорация ВНИИЭМ". Оператор космической системы - Научный центр оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы". Управление полетом космических аппаратов осуществляет Центр управления полётами (ЦУП).

Целевое использование космического комплекса "Канопус-В" осуществляется в соответствии с заявками потребителей на получение информации дистанционного зондирования Земли. Прием, обработка и распространение спутниковой информации выполняется центрами Роскосмоса (Научный центр оперативного мониторинга Земли) и Росгидромета (ФГБУ "НИЦ "Планета"). Информация, получаемая со спутника, востребована российскими и зарубежными потребителями и используется для решения практических задач.

"Канопус-В-ИК" является вторым аппаратом в космическом комплексе "Канопус-В". Космический аппарат оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций "Канопус-В-ИК" предназначен для решения оперативных задач: мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений; обнаружения очагов лесных пожаров площадью 25 кв. м, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду; мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов; землепользования; наблюдения заданных районов земной поверхности; картографирования; обновления топографических карт.

"AK&M" от 14.07.2017
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