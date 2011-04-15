ФАС признала КБ "Ренессанс кредит", МТС и "Связной Загрузка" нарушившими закон о рекламе

Московское УФАС России признало ООО КБ "Ренессанс кредит", ПАО "МТС" и АО "Связной Загрузка" нарушившими часть 1 статьи 18 закона "О рекламе" - распространение рекламы без согласия абонента на её получение. Об этом говорится в сообщении ФАС.



В Московское УФАС поступило заявление гражданина о том, что на его телефонный номер пришло рекламное сообщение от КБ "Ренессанс Кредит", в котором сообщалось, что абонент может осуществлять операции по обмену валюты в интернет-банке по "выгодному курсу".



Согласно закону "О рекламе", распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе с использованием телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на распространение ему рекламы.



Как установлено Московским УФАС, при заключении договора на оказание банковских услуг гражданину необходимо было заполнить анкету, которая содержала обязательное условие о даче согласия на получение рекламных материалов. Вместе с тем анкета физического лица, а также общие условия открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц и размещения вкладов в КБ "Ренессанс Кредит" не могут расцениваться как надлежащее получение согласия абонента на рекламную рассылку, подчеркивает ФАС.



Включение обязательного условия о даче согласия на получение рекламных материалов при заключении договора на оказание банковских услуг противоречит принципу добровольности, на котором строятся гражданские правоотношения, - подчеркивают в Московском УФАС России.



В данном случае в анкете клиента такое согласие было обязательным пунктом. По условиям договора анкета являлась его составной частью, следовательно, отказавшись подписать ее, клиент не смог бы заключить договор с банком.



Кроме этого, в своем обращении в ведомство гражданин указал, что ранее он подавал письменное заявление в финансовую организацию об отзыве согласия на обработку персональных данных и прекращении получения рекламной рассылки.



Рекламное сообщение было распространено на основании последовательно заключенных договоров между МТС и компанией "Связной Загрузка", а также компанией "Связной Загрузка" и КБ "Ренессанс Кредит".



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Чистая прибыль Группы МТС по МСФО за I квартал 2017 года упала на 14% до 12.5 млрд руб. с 14.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.1% до 104.7 млрд руб. со 105.9 млрд руб., показатель OIBDA вырос на 1.8% до 41.8 млрд руб. с 41.1 млрд руб.



ООО КБ "Ренессанс Кредит" (ИНН 7744000126) предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады. Основным владельцем КБ "Ренессанс Кредит" является группа "Онэксим".



"AK&M" от 14.07.2017