Во Франции наложен арест на имущество экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его бывшей супруги Жанны Буллах. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Арест наложен на квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе и отели в Куршевеле в связи с расследуемым в России уголовным делом в отношении А.Кузнецова и Ж.Буллах. По предварительной оценке, стоимость этого имущества составляет 120 млн евро.



Ранее на отели накладывался арест, однако он был отменен в связи с обжалованием по формальным основаниям. В результате взаимодействия с французской стороной был подготовлен новый запрос о правовой помощи, учитывающий особенности законодательства Франции, на основании которого эти объекты недвижимости арестованы повторно.



Во Франции уже около четырёх лет рассматривается запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче А.Кузнецова, задержанного на территории этого государства. Судебные инстанции Франции по результатам слушаний рекомендовали удовлетворить этот запрос, однако окончательное решение французскими властями до настоящего времени не принято. В связи с длительностью экстрадиционного процесса в апреле 2017 года мера пресечения А.Кузнецову изменена, и он помещён под домашний арест.





"AK&M" от 14.07.2017