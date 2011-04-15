Аэрофлот уменьшил долю в уставном капитале аэропорта "Шереметьево" до 2.428% с 8.959%

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" 3 июля уменьшило свою долю в уставном капитале АО "Международный аэропорт Шереметьево" до 2.428%. Об этом говорится в сообщении Аэрофлота.



До уменьшения доли авиакомпании принадлежало 8.959% голосующих акций аэропорта "Шереметьево".



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в январе-апреле 2017 года составил 11.205 млн, что на 17.4% больше, чем за аналогичный период 2016 года.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО в 2016 году составила 13.241 млрд руб. против убытка в 7.587 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.92% до 27.437 млрд руб. с 24.085 млрд руб., операционная прибыль - на 53.18% до 11.156 млрд руб. с 7.283 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 16.78 млрд руб. против убытка в 9.363 млрд руб. за 2015 год.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в январе-мае 2017 года вырос на 13.1% до 12.327 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в 2016 году составила 38.826 млрд руб. против убытка в 6.494 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 19.44% до 495.88 млрд руб. с 415.173 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 43.41% до 63.254 млрд руб. с 44.107 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 53.281 млрд руб. против убытка в 1.56 млрд руб. за 2015 год. Показатель EBITDA увеличился на 32.9% до 78.004 млрд руб. с 58.703 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 1.6 п. п. до 15.7%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за 2016 год составила 30.617 млрд руб. против убытка в 18.928 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 16.81% до 427.901 млрд руб. с 366.307 млрд руб., прибыль от продаж - на 7.63% до 12.87 млрд руб. с 11.957 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 42.081 млрд руб. против убытка в 17.457 млрд руб. за 2015 год.



Чистый убыток Аэрофлота по РСБУ в I квартале 2017 года снизился на 23.89% до 2.291 млрд руб. с 3.01 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 0.71% до 87.779 млрд руб. с 87.157 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"