Председателем наблюдательного совета АЛРОСА избран А.Силуанов

Председателем наблюдательного совета АЛРОСА избран министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



Первым заместителем председателя наблюдательного совета стал глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. Пост заместителя председателя набсовета сохранил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.



Также сформированы комитеты при Наблюдательном совете и избраны их председатели. Председателем комитета по стратегическому планированию стал президент АЛРОСА Сергей Иванов. Мария Гордон возглавила комитет по аудиту. Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям избрана Валентина Лемешева.



АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" за 2016 год по МСФО выросла в четыре раза до 133.5 млрд руб. Выручка за 2016 год увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 317.1 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 176.4 млрд руб.





"AK&M" от 14.07.2017