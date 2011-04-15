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14/07/2017
17:45

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в КоАП

Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Об этом говорится в сообщении ФАС.

Законопроектом предлагается привести в соответствие статьи 9.15 и 19.8.1 в целях единообразия применения административной ответственности для субъектов электроэнергетики и теплоснабжения. Так, в статье 9.15 появляется новый состав - предоставление заведомо ложной информации, а в статье 19.8.1 новый субъект ответственности - теплоснабжающая организация.

Также проект предусматривает закрепление за федеральным антимонопольным органом полномочий по привлечению к административной ответственности по статье 19.8.1 КоАП органов тарифного регулирования субъектов РФ за нарушение стандартов раскрытия информации. Необходимо отметить, что в настоящее время в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами, обязанными раскрывать соответствующую информацию, являются теплоснабжающие, теплосетевые организации, органы регулирования и ФАС. При этом ответственность за нарушения предусмотрена только для субъектов естественных монополий.

В части нарушений стандартов организациями все остается без изменений - их по-прежнему будут привлекать к ответственности органы тарифного регулирования субъектов РФ.


"AK&M" от 14.07.2017
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