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14/07/2017
18:29

АСВ выбрало банки для выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ "Югра"

ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб" стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Югра" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка "Югра" начнутся не позднее 24 июля 2017 года.

Банк России с 10 июля 2017 года возложил на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению банком "Югра" сроком на 6 месяцев.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка приостановлены.

Кроме того, ЦБ с 10 июля 2017 года ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 3 месяца.



"AK&M" от 14.07.2017
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