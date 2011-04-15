Минприроды разработало законопроект о маркировке древесины ценных пород при реализации на внутреннем рынке

Минприроды России разработало законопроект о маркировке древесины ценных пород при реализации на внутреннем рынке. Об этом говорится в сообщении Минприроды.



По словам главы ведомства Сергея Донского, законопроект разработан в целях пресечения незаконной деятельности в сфере заготовки и оборота древесины дуба, бука и ясеня на территории Российской Федерации. Древесина указанных пород признана ценной в связи с ограниченным ареалом распространения и высокой стоимостью при реализации на экспорт.



На сегодня целый ряд нормативных правовых актов Правительства регламентирует оборот ценных лесных пород (дуб, бук, ясень), поставляемых на экспорт, однако контроль за её оборотом на внутреннем рынке не усилен дополнительными мерами.



Проектом федерального закона предусмотрены стадии оборота древесины: заготовка, сделки, вывоз, для каждой из которых определено ответственное за маркировку древесины лицо.



Неотъемлемой частью маркировки древесины является учёт маркированной древесины и контроль за её оборотом в единой государственной автоматизированной информационной системе учёта древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Законопроектом предложено расширить перечень ценных лесных пород, добавив кедр, как ключевой компонент хвойных лесов.



В среднем, затраты на поштучную маркировку древесины ценных лесных пород простой бумажной заламинированной биркой оцениваются на уровне 12 руб. на одно бревно, что несопоставимо с ущербом наносимым государству от незаконного оборота древесины ценных лесных пород.







"AK&M" от 18.07.2017