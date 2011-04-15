Повтор! ФАС потребовала от операторов связи отменить роуминг по РФ

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение в адрес ПАО "ВымпелКом", ПАО "МТС", ПАО "МегаФон" и ООО "Т2 Мобайл". Об этом говорится в сообщении ФАС.



ФАС России установила признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции", которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.



Согласно предупреждению, четвёрка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.



Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях в порядке, установленном действующим законодательством, то есть за 10 дней до введения новых условий.







"AK&M" от 18.07.2017