Транснефть выплатит дивиденды за 2016 год в размере 30.606 млрд руб.

Акционеры ПАО "Транснефть" утвердили выплату дивидендов за 2016 год в размере 30.606 млрд руб. из расчёта 4296.48 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определён 20-й день с даты принятия решения об их выплате.



Акционеры также избрали совет директоров Транснефти в следующем составе:



М.Варниг, Д.Василевская, К.Дмитриев, А.Новак, Н.Токарев., И.Клебанов (в качестве независимого директора), А.Корсик (в качестве независимого директора), Г.Шмаль (в качестве независимого директора).



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.102 млн руб., выпущено 5546847 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Государство владеет 78.1057% (100% голосующих) акций Транснефти. Привилегированные акции принадлежат частным лицам.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2016 год по МСФО выросла на 62.39% до 232.907 млрд руб. со 143.427 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3.98% до 848.134 млрд руб. с 815.652 млрд руб., операционная прибыль - на 9.89% до 279.694 млрд руб. с 254.515 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 82.07% до 301.422 млрд руб. со 165.553 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2016 год по РСБУ увеличилась в 2.39 раза до 30.607 млрд руб. с 12.801 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.1% до 803.084 млрд руб. с 756.936 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.35 раза до 48.998 млрд руб. с 20.857 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 19.97 раза до 36.909 млрд руб. с 1.849 млрд руб.





"AK&M" от 18.07.2017