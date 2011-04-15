Правительство утвердило список приоритетной продукции на экспорт

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень продукции, работ и услуг, экспорт которых власти будут поддерживать в приоритетном порядке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства.



В перечень, в частности, включена продукция гражданского машиностроения, металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, лёгкой и медицинской промышленности, агропромышленного и лесопромышленного комплексов.



В перечень также включены работы и услуги в сферах туризма, образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания и ремонта, информационных и компьютерных услуг.



Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики.



"AK&M" от 18.07.2017