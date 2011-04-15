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18/07/2017
11:33

Правительство утвердило список приоритетной продукции на экспорт

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень продукции, работ и услуг, экспорт которых власти будут поддерживать в приоритетном порядке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства.

В перечень, в частности, включена продукция гражданского машиностроения, металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, лёгкой и медицинской промышленности, агропромышленного и лесопромышленного комплексов.

В перечень также включены работы и услуги в сферах туризма, образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания и ремонта, информационных и компьютерных услуг.

Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики.

"AK&M" от 18.07.2017
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