ФАС одобрила покупку Сбербанком доли в Верхнекамской калийной компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО "Сбербанк инвестиции" о приобретении 19.99% акций ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (оператор калийного проекта Акрона). Об этом говорится в сообщении ФАС.



В совокупности с имеющимися акциями доля ООО "Сбербанк инвестиции" в компании составит 38.89%.



Ранее Внешэкономбанк продал аналогичный пакет - 20% минус 1 акция - на аукционе, победителем которого был признан Райффайзенбанк. Сумма сделки составила 10.62 млрд руб.



ВКК разрабатывает Талицкий участок Верхнекамского калийно-магниевого месторождения в Пермском крае. Стоимость проекта - $1.5-1.7 млрд. Изначально старт добычи был намечен на 2018 год с выходом на полную мощность в 2018 году, но сроки несколько раз сдвигались. Сейчас предполагается запуск в 2021 году с производством 2 млн т калия в год (начиная с 2023 года). Но скорее всего, производство запустят в 2023 году, а на полную мощность оно выйдет только в 2025 году. В настоящее время Акрон согласовывает перенос сроков с Главгосэкспертизой.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"