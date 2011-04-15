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18/07/2017
12:00

ФАС одобрила покупку Сбербанком доли в Верхнекамской калийной компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО "Сбербанк инвестиции" о приобретении 19.99% акций ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (оператор калийного проекта Акрона). Об этом говорится в сообщении ФАС.

В совокупности с имеющимися акциями доля ООО "Сбербанк инвестиции" в компании составит 38.89%.

Ранее Внешэкономбанк продал аналогичный пакет - 20% минус 1 акция - на аукционе, победителем которого был признан Райффайзенбанк. Сумма сделки составила 10.62 млрд руб.

ВКК разрабатывает Талицкий участок Верхнекамского калийно-магниевого месторождения в Пермском крае. Стоимость проекта - $1.5-1.7 млрд. Изначально старт добычи был намечен на 2018 год с выходом на полную мощность в 2018 году, но сроки несколько раз сдвигались. Сейчас предполагается запуск в 2021 году с производством 2 млн т калия в год (начиная с 2023 года). Но скорее всего, производство запустят в 2023 году, а на полную мощность оно выйдет только в 2025 году. В настоящее время Акрон согласовывает перенос сроков с Главгосэкспертизой.


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