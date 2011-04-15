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18/07/2017
14:54

ВСК закрыла сделку по покупке "ВСК - Линия жизни"

Страховой Дом ВСК закрыл сделку по приобретению контроля над ООО "ВСК - Линия жизни"– компанией, специализирующейся на оказании услуг по страхованию жизни. Она станет частью страховой группы ВСК.

ВСК стала владельцем 99.9% долей в ООО "Азбука+", соответствующая запись была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. ООО "Азбука+" является 100% владельцем ООО "ВСК-Линия жизни".

После перехода прав собственности модель операционной деятельности "ВСК – Линия жизни" не претерпит существенных изменений. Все обязательства перед клиентами будут исполняться в полном объёме при сохранении тех же условий обслуживания. Компания продолжит деятельность в виде отдельного юридического лица, её показатели будут учитываться в консолидированной отчётности ВСК со второго полугодия 2017 года.

Сделка является важным шагом ВСК на пути к укреплению рыночных позиций, в том числе путём расширения страхового сервиса и продуктовой линейки.

ООО "ВСК - Линия жизни" основано в 2004 году. Основные направления деятельности компании: инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни, страхование дополнительной пенсии и обязательное государственное личное страхование. В 2017 году компания в очередной раз подтвердила наивысший национальный рейтинг А++ "Исключительно высокий уровень надежности" по версии рейтингового агентства RAEX.

Согласно отчётности по МСФО, в первом полугодии 2017 года сборы компании составили 6.3 млрд руб. Из них порядка 4.6 млрд руб. - по продукту инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), запущенному в конце прошлого года.


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