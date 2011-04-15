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18/07/2017
16:06

Казначейство ужесточило доступ банков к средствам бюджета

Федеральное казначейство РФ опубликовало проект приказа "Об уровне кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, применяемого при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах", который ужесточает доступ банков к средствам бюджета.

Документ повышает требования к уровню рейтинга банков, на депозитах которых могут размещаться бюджетные средства, с "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) до "А+(RU)".

Полномочия по повышению требований к банкам предоставлены казначейству распоряжением Правительства, сообщает Саминвестор.

Как следует из пояснительной записки, целью проекта приказа казначейства является обеспечение стабильности процесса размещения бюджетных средств и гарантированность их возвратности.

"AK&M" от 18.07.2017
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