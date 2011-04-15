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18/07/2017
15:54

В РФ решили списать долги крымчан перед украинскими банками

Госдума РФ приняла во втором чтении поправки к закону о погашении долгов крымчан перед украинскими банками (422-ФЗ). Законопроект наделяет Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) правом реструктуризации долга вплоть до принятия решения о его списании, если для этого есть основания.

Сам ФЗВ перейдёт в распоряжение властей Крыма, при этом Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое сейчас владеет ФЗВ, должно будет перечислить в фонд 1.5 млрд руб. неизрасходованного имущественного взноса.

422-ФЗ был принят в конце 2015 года. Он определил порядок погашения долгов крымчан перед украинскими банками, покинувшими полуостров: требовать погашения долга могут только аккредитованные при ФЗВ российские компании, которые приобрели долги у украинских банков. На данный момент в ФЗВ аккредитованы четыре компании, они скупили более 1 млрд руб. долгов крымчан перед украинскими банками.

Как пояснил "Коммерсанту" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, после принятия поправок ФЗВ должен стать своего рода буфером между заёмщиком и коллектором. На недобросовестные методы взыскания долгов крымчан перед украинскими банками уже обращал внимание Крымфиннадзор. Говоря о новых полномочиях ФЗВ, таких как прощение долга или реструктуризация, Анатолий Аксаков подчеркнул: ФЗВ имеет такое право, но не обязанность, и прощение долга возможно не во всех случаях.

Впрочем, согласно проекту конкретные правила, которые будут определять отношения фонда и заёмщиков, предлагается передать на уровень Крыма и Севастополя. А там уже готовят региональный проект, который открывает перед крымчанами совсем иную перспективу. В частности, по информации "Коммерсанта", в данном проекте планируется записать, что долг или часть долга до 5 млн руб. подлежит безусловному списанию. Таким образом, амнистию от украинских кредитов получит подавляющее большинство граждан Крыма и индивидуальных предпринимателей, а компании смогут существенно уменьшить долги.



"AK&M" от 18.07.2017
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