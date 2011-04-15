Ростуризм рекомендует российским гражданам соблюдать меры безопасности в Черногории и Хорватии

Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Черногории и Хорватии, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зон лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В Черногории и Хорватии леса вдоль побережья Адриатического моря охвачены пожаром. Ввиду близости огня к курортным зонам вместе с местными жителями эвакуировано более 300 туристов.



Борьба с огнём ведётся с помощью авиации. Тушение пожара осложняет сильный ветер.



По данным Ситуационно-кризисного центра МИД, на данный момент информации о российских гражданах, нуждающихся в эвакуации, не поступало, информации о пострадавших российских гражданах нет.



Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.







"AK&M" от 18.07.2017