Ростуризм рекомендует российским гражданам соблюдать меры безопасности в Черногории и Хорватии

|
Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Черногории и Хорватии, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зон лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В Черногории и Хорватии леса вдоль побережья Адриатического моря охвачены пожаром. Ввиду близости огня к курортным зонам вместе с местными жителями эвакуировано более 300 туристов.
Борьба с огнём ведётся с помощью авиации. Тушение пожара осложняет сильный ветер.
По данным Ситуационно-кризисного центра МИД, на данный момент информации о российских гражданах, нуждающихся в эвакуации, не поступало, информации о пострадавших российских гражданах нет.
Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.
"AK&M" от 18.07.2017