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18/07/2017
18:34

Ростуризм рекомендует российским гражданам соблюдать меры безопасности в Черногории и Хорватии

Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Черногории и Хорватии, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зон лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Черногории и Хорватии леса вдоль побережья Адриатического моря охвачены пожаром. Ввиду близости огня к курортным зонам вместе с местными жителями эвакуировано более 300 туристов.

Борьба с огнём ведётся с помощью авиации. Тушение пожара осложняет сильный ветер.

По данным Ситуационно-кризисного центра МИД, на данный момент информации о российских гражданах, нуждающихся в эвакуации, не поступало, информации о пострадавших российских гражданах нет.

Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.



"AK&M" от 18.07.2017
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