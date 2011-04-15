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18/07/2017
18:44

Роскосмос и Рособоронэкспорт подписали соглашение

Госкорпорация "Роскосмос" и АО "Рособоронэкспорт" в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2017 подписали соглашение о развитии взаимовыгодного сотрудничества при осуществлении внешнеторговой деятельности госкорпорации и предприятий и организаций ракетно-космической отрасли России (РКО). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

В планах сторон - сотрудничество по целому ряду направлений, в частности, содействие экспорту высокотехнологичной продукции, работ и услуг, разработчиками и производителями или исполнителями которых являются предприятия и организации Роскосмоса. Также стороны намерены участвовать в развитии внешнеэкономических связей, обмениваться информацией по совместным проектам и проводить анализ рынков иностранных заказчиков на предмет возможности внешнеэкономического сотрудничества.

Соглашение подписано сроком на пять лет с возможностью автоматического продления на аналогичный период.

Рособоронэкспорт - единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Был создан в ноябре 2000 года. Через компанию экспортируется около 85% российской продукции военного назначения.


"AK&M" от 18.07.2017
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