Роскосмос и Рособоронэкспорт подписали соглашение

Госкорпорация "Роскосмос" и АО "Рособоронэкспорт" в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2017 подписали соглашение о развитии взаимовыгодного сотрудничества при осуществлении внешнеторговой деятельности госкорпорации и предприятий и организаций ракетно-космической отрасли России (РКО). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.



В планах сторон - сотрудничество по целому ряду направлений, в частности, содействие экспорту высокотехнологичной продукции, работ и услуг, разработчиками и производителями или исполнителями которых являются предприятия и организации Роскосмоса. Также стороны намерены участвовать в развитии внешнеэкономических связей, обмениваться информацией по совместным проектам и проводить анализ рынков иностранных заказчиков на предмет возможности внешнеэкономического сотрудничества.



Соглашение подписано сроком на пять лет с возможностью автоматического продления на аналогичный период.



Рособоронэкспорт - единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Был создан в ноябре 2000 года. Через компанию экспортируется около 85% российской продукции военного назначения.





"AK&M" от 18.07.2017