Повтор! Э.Набиуллина приняла решение о кадровых назначениях в ЦБ РФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина приняла решение о кадровых назначениях в руководстве ЦБ РФ и изменениях в распределении обязанностей между заместителями главы ЦБ РФ с 1 сентября 2017 года. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова будет назначена первым заместителем председателя ЦБ РФ. Она будет курировать Департамент национальной платёжной системы, Департамент информационных технологий, Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов, Департамент наличного денежного обращения, а также Росинкас.



Георгий Лунтовский, который в настоящее время занимает пост первого замглавы ЦБ РФ, покинет свой пост с 1 сентября 2017 года по собственному желанию.



Директор Департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Руслан Вестеровский переходит на должность заместителя председателя ЦБ РФ и будет курировать деятельность Департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, Главного управления недвижимости, Департамента экспертизы, методологии и контроля закупок.



Заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин будет курировать Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, Главное управление безопасности и защиты информации, Межрегиональный центр безопасности Банка России.



Главный бухгалтер - директор Департамента бухгалтерского учёта и отчётности Андрей Кружалов будет курировать Операционный департамент, Финансовый департамент и Департамент полевых учреждений.



Заместитель председателя ЦБ РФ Виктор Берестовой будет курировать Административный департамент.







"AK&M" от 19.07.2017