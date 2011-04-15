Повтор! Авиакомпания "Нордавиа" ожидает скорого возобновления действия сертификата эксплуатанта

Решение Росавиации об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта ЗАО "Нордавиа - региональные авиалинии" до 30 августа 2017 года связано исключительно с корпоративным спором по поводу претензий российского предпринимателя Дмитрия Чертока к авиакомпании по вопросу возврата технического долга. Об этом говорится в заявлении "Нордавиа".



Д.Черток, который был участником нескольких отраслевых скандалов, в 2016 году завладел техническим долгом авиакомпании "Нордавиа", который позже попытался через сейшельский офшор - компанию WBT - незаконно предъявить к оплате с последующим выводом за пределы РФ.



Правоохранительными органами РФ заведено уголовное дело в отношении Д.Чертока, а технический долг компании, неправомерно им используемый, недавно был арестован Архангельским судом как средство преступления.



Авиакомпания предоставила эту информацию в Росавиацию вместе с обоснованиями своего стабильного экономического состояния, а также отсутствия влияния неправомерного использования долга на финансовое состояние. Обращение "Нордавиа" об отмене ограничения действия сертификата было принято Росавиацией, и в ближайшую неделю компания ожидает положительного решения данного вопроса, говорится в сообщении.



"Нордавиа" продолжает работать, выполняя свои обязательства перед пассажирами, клиентами и контрагентами. Никаких изменений в расписании регулярных и чартерных рейсов не планируется. Вопросы безопасности полётов, пунктуальности и качества обслуживания пассажиров остаются приоритетными в работе авиакомпании.



ЗАО "Нордавиа-региональные авиалинии" (ранее ЗАО "Аэрофлот-Норд", ИНН 2901126323) создано в 2004 году, является крупнейшим предприятием воздушного транспорта в Северо-Западном регионе РФ. ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в мае 2010 года получило консолидированный контроль над 100% акций компании "Нордавиа". В июне 2011 года Аэрофлот завершил сделку по продаже 100% акций дочерней авиакомпании структурам ОАО "ГМК "Норильский никель".



Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные перевозки под кодом 5N более чем в 30-ти российских и зарубежных аэропортов и занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо-Западе РФ. В парке авиакомпании имеется 9 реактивных пассажирских самолётов Boeing 737-500, которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности.



Пассажиропоток авиакомпании "Нордавиа" за январь-май 2017 года вырос на 67.6% до 385.457 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 19.07.2017