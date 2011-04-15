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19/07/2017
11:32

Россия за месяц увеличила вложения в облигации США на $3.8 млрд до $108.7 млрд

Россия в мае 2017 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $3.8 млрд до $108.7 млрд, что является максимумом за два с половиной года. Об свидетельствуют материалы Минфина США.

В октябре 2014 года инвестиции России в ценные бумаги США составили $108.9 млрд.

В списке крупнейших кредиторов США Россия в мае переместилась с 14-го на 13-е место, опередив Сингапур.

Япония, которая держит в американских гособлигациях около $1.11 трлн, остаётся лидером с января 2017 года. На второй строчке – Китай с размером инвестиций в $1.1 трлн, на третьей – Ирландия ($296 млрд).


"AK&M" от 19.07.2017
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