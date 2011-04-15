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19/07/2017
11:45

Российские банки в 2016 году сократили число офисов на 8.7%

Количество офисов кредитных организаций в 2016 году уменьшилось на 8.7%, клиенты банков стали чаще пользоваться дистанционными финансовыми услугами. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного замера индикаторов финансовой доступности, опубликованные на сайте ЦБ РФ.

Уменьшилось и количество банкоматов кредитных организаций с функцией выдачи и/или приёма наличных денег с использованием платёжных карт (на 2.6%), а также количество банкоматов с функцией приёма наличных денег без использования платёжных карт (на 5.7%). Данная тенденция является общемировой, поскольку происходит постепенное замещение контактного обслуживания дистанционным, что приводит к снижению потребности в офисах.

Так, в соответствии с результатами замеров, использование дистанционных финансовых услуг становится все более распространенным и в России. Доля взрослого населения, использующего дистанционный доступ к банковским счетам для перевода денежных средств (интернет-банкинг, мобильный банкинг), значительно увеличилась (с 23.7% в 2016 году до 31.5% в 2017 году). В частности, доля взрослого населения, использующего для перевода денежных средств мобильное устройство, выросла с 20.7% в 2016 году до 29.6% в 2017 году (в 2015 году данный показатель был равен 16.8%).

На 18.9% выросло количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг), а также количество счетов, которые могут использоваться для проведения платежей, открытых физическим лицам (на 5.3%), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (на 4.1%).

По данным замеров, последовательно снижается уровень недоверия населения к финансовым организациям. Так, доля населения, испытывающего недоверие к любым финансовым организациям, уменьшилась с 4% в 2016 году до 2.9% в 2017 году (в 2015 году данный индикатор был равен 11.9%).

"AK&M" от 19.07.2017
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