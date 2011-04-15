"РФПИ Управление инвестициями-21" приобретёт акции "Вертолётов России" на 9.323 млрд руб.

Совет директоров АО "Вертолёты России" 17 июля одобрил договор купли-продажи акций общества при их размещении. Об этом говорится в сообщении холдинга.



В соответствии с договором ООО "РФПИ Управление инвестициями-21" приобретает дополнительный выпуск акций "Вертолётов России" за 9.323 млрд руб.



Выпуск, размещаемый по закрытой подписке, включает 7354726 привилегированных акций типа "А" номиналом 1 руб. каждая. Цена размещения - 1.268 тыс. руб. за бумагу. Государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-12310-А от 6 июля 2017 года. Потенциальный приобретатель ценных бумаг - ООО "РФПИ Управление инвестициями-21".



Решение об увеличении уставного капитала общества путём допэмиссии было принято на внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 10 мая.



Напомним, 17 марта 2017 года "РФПИ УИ-21" уже приобрёл 5.92% уставного капитала "Вертолётов России".



АО "Вертолёты России" (ИНН 7731559044) - дочерняя компания АО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав ГК "Ростех". Контролирует и управляет вертолётостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля", АО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолётный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолётная сервисная компания".



Чистая прибыль АО "Вертолёты России" и его ДЗО по МСФО в 2016 году сократилась в 2.6 раза до 16.204 млрд руб. с 42.198 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 2.55% до 214.36 млрд руб. с 219.972 млрд руб., операционная прибыль - на 44.71% до 32.395 млрд руб. с 58.594 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.17 раза до 24.876 млрд руб. с 53.965 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Вертолёты России" по РСБУ в 2016 году увеличилась в 5.31 раза до 15.457 млрд руб. с 2.913 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 85.43% до 45.205 млрд руб. с 24.378 млрд руб., прибыль от продаж - на 49.89% до 22.358 млрд руб. с 14.916 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.05 раза до 15.356 млрд руб. с 3.042 млрд руб.



Чистый убыток АО "Вертолёты России" за I квартал 2017 года по РСБУ уменьшился в 2.46 раза до 1.582 млрд руб. с 3.884 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 6.29% до 2.021 млрд руб. с 2.156 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"