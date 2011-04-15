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19/07/2017
13:17

АСВ 20 июля начнёт выплату страховки вкладчикам банка "Югра"

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) 20 июля начнёт выплату возмещения вкладчикам банка "Югра" через банки-агенты: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб". Об этом говорится в сообщении АСВ.

Детальная информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приёма заявлений банками-агентами от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ 19 июля 2017 года.

Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.

Страховому возмещению АСВ подлежат средства граждан, размещенные на срочных вкладах и вкладах до востребования, включая валютные вклады; на текущих счетах, в том числе используемых для расчетов по банковским картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии; на счетах индивидуальных предпринимателей, в общей сумме до 1.4 млн руб. на одного вкладчика.

Банк России с 10 июля 2017 года возложил на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению банком "Югра" сроком на 6 месяцев.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка приостановлены.

Кроме того, ЦБ с 10 июля 2017 года ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 3 месяца.




"AK&M" от 19.07.2017
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