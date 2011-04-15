Первые крупные сегменты сетей 5G появятся в России в 2019-2020 годах, прогнозируют в Минкомсвязи

Первые крупные сегменты сетей 5G появятся в России в 2019-2020 годах, считают в министерстве связи и массовых коммуникаций. Но прогнозы отраслевых экспертов более пессимистичны, говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом отрасли связи.



Так, по оценке Ericsson, в России первые пользователи 5G появятся только в 2021 году, причём их база составит поначалу немногим более 500 тыс. человек. Это связано со значительными инвестициями, которых потребует от операторов развитие новых сетей. Например, Ростелеком оценивает совокупные инвестиции участников рынка в создание сетей 5G в России в 1 трлн руб.



Технология следующего поколения 5G позволяет передавать данные со скоростью свыше 10 Гбит в секунду, что в десятки раз быстрее, чем в сетях 4G. В мире технология уже готова к широкому применению, под неё выделены фиксированные частоты. В частности, ЕС будет развивать 5G в диапазоне 700 МГц (694-790 МГц). К концу июня 2020 года мобильные операторы по всей Европе должны получить доступ к этому диапазону.



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1232.





"AK&M" от 19.07.2017