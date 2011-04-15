Интернет-провайдер "Новотелеком" объединился с компанией "Домофон сити"

Крупнейший новосибирский интернет-провайдер "Новотелеком" (работает под брендами "Электронный город", "Электронный город Бизнес") объединился с компанией "Домофон сити". Об этом сообщает "Континент Сибирь".



Финансовые условия сделки не разглашается.

ООО "Домофон сити" обслуживает домофоны в Новосибирске с 2004 года, а с 2012 года устанавливает и квартирные видеодомофоны. Компания являлась одной из самых известных домофонных фирм в городе. Официально домофоны перешли на обслуживание "Новотелекома" с 22 июня этого года.



Напомним, что в марте текущего года компания "Новотелеком" была продана пермскому "ЭР-Телеком Холдингу". Как пояснял генеральный директор "Новотелекома" Олег Игнатенко, компания продолжит работу под собственными брендами, и к ней будет в дальнейшем присоединен новосибирский филиал "ЭР-Телеком Холдинга".





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