Группа ВТБ намерена довести долю в капитале "ВТБ Азребрайджан" до 100%

Наблюдательный совет банка ВТБ24 (входит в группу ВТБ) одобрил покупку 49% акций в уставном капитале "ВТБ Азребрайджан". Об этом говорится в сообщении ВТБ24.



"Считать целесообразным приобретение ВТБ24 124.496 млн обыкновенных акций Банка ВТБ (Азербайджан), составляющих 49% от его уставного капитала у ОАО "Атахолдинг" по цене $0.252184550427213 за одну акцию", говорится в сообщении. Таким образом, сумма сделки может составить $31.4 млн.



В настоящее время акционерами "ВТБ Азребрайджан" являются банк ВТБ (51%) и Атахолдинг (49%). В результате сделки группа ВТБ доведёт свою долю в капитале "ВТБ Азребрайджан" до 100%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб. Чистая прибыль группы ВТБ в январе-мае 2017 года в январе-мае выросла в 27.8 раза до 50.1 млрд руб. Чистые процентные доходы составили 189 млрд руб., увеличившись на 12.8%.







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