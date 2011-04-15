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19/07/2017
15:20

Американский производитель специй McCormick купит британскую RB Foods за $4.2 млрд

Американская компания по производству специй McCormick & Co подписала окончательное соглашение о приобретении RB Foods, продовольственного бизнеса британской группы Reckitt Benckiser Group Plc. Об этом сообщает RNS.

Сумма сделки составляет $4.2 млрд.
В результате сделки McCormick станет собственником таких брендов, как Frank’s RedHot Sauce, French’s Mustard и "других знаковых, лидирующих на рынке продуктов", говорится в сообщении.

Благодаря покупке RB Foods, McCormick займет лидирующую позицию в категории "горячие соусы" (бренд Frank's RedHot) в США и Канаде. В компании прогнозируют, что совокупные профильные чистые продажи 2017 года составят около $5 млрд.

McCormick интегрирует RB Foods в свой бизнес и сохранит названия брендов French’s Mustard, RedHot и Cattlemen’s.

McCormick & Company входит в число 1 тыс. крупнейших американских компаний. Начала свою деятельность в 1889 году в Балтиморе, штат Мэриленд. В McCormick работают около 8 тыс. человек. Ежегодный объем продаж McCormick составляет $4,4 млрд. Компания производит, продает и распространяет специи, смесь специй, пряности, приправы для всей пищевой промышленности — торговых точек, производителей продуктов питания, предприятий общественного питания.


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