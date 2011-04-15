Оборот розничной торговли в России в июне вырос на 1.2% до 2.417 трлн руб.

Оборот розничной торговли в России в июне 2017 года вырос в годовом выражении на 1.2% до 2.417 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



В январе-июне 2017 года оборот розничной торговли в РФ снизился на 0.5% до 13.876 трлн руб.



В июне оборот розничной торговли на 93.6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 6.4% (в июне 2016 года - 93.1% и 6.9% соответственно). В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47.9%, непродовольственных товаров - 52.1% (в июне 2016 года - 48.5% и 51.5% соответственно).



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