Инфляция в РФ с 11 по 17 июля составила 0.1%, с начала года - 2.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю сахар-песок стал дороже на 1.3%, свинина, колбаса полукопченая, консервы мясные, масло сливочное, сметана, сыры, макароны, рис и соль - на 0.1-0.2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 1.3%, куры, молоко стерилизованное, крупу гречневую - на 0.3%, баранину, карамель и пшено - на 0.2%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.7%, в том числе на капусту белокочанную - 15.5%, картофель - 6.6%, помидоры - 5.7%, морковь - 1.6%. В то же время огурцы подорожали на 1.3%, лук - на 1.1%, яблоки - на 0.4%.



Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0.1%.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0.2-0.8%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0.3%.





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