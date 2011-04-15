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19/07/2017
16:53

Цены промпроизводителей в РФ в июне замедлили падение до 0.3%

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2017 года, по предварительным данным, составил 99.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Напомним, что в мае цены промпроизводителей в месячном выражении упали на 0.5%.

В июне 2017 года в добыче полезных ископаемых цены на продукцию добычи и обогащения железных руд снизились на 15.4%, на уголь - на 1.8%. При этом цены на продукцию добычи и агломерации торфа увеличились на 2.1%, услуги в области добычи полезных ископаемых - на 1.6%.

В металлургическом производстве на 4.3% подешевели чугун, сталь и ферросплавы, на 3% - прочие цветные металлы, на 2.4% - прочие стальные изделия первичной обработки, на 2.3% - свинец, цинк и олово, на 1.2% - медь.

В производстве химических веществ и химических продуктов на 4.7% стали дешевле пластмассы и синтетические смолы в первичных формах, на 4.6% - удобрения и азотные соединения, на 3.9% - краски, лаки и аналогичные материалы для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик, на 2.1% - прочие основные органические химические вещества.

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции отмечено снижение цен на огнеупорные изделия на 8.4%, листовое стекло - на 2.7%, абразивные и неметаллические минеральные изделия, не включенные в другие группировки - на 2.4%.

Вместе с тем подорожали отдельные виды нефтепродуктов: битумы нефтяные кровельные - на 24.5%, битумы нефтяные строительные - на 16.7%, битумы нефтяные дорожные - на 6.7%, топли-во судовое - на 5,9%, масла индустриальные - на 3.3%, конденсат газовый стабильный - на 3.2%.



"AK&M" от 19.07.2017
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