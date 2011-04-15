Дайджест газеты "Ведомости" от 21 июля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 21 июля 2017 года.





ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН, ЦЕНТРОБАНК?



Прежде чем вводить в банк "Югра" временную администрацию, ЦБ должен был подготовить план его спасения, объясняет свой протест Генпрокуратура. Но план скорее всего был.



Перед началом выплат страхового возмещения вкладчикам банка "Югра" Генпрокуратура предостерегла генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрия Исаева и руководителя временной администрации "Югры" Дмитрия Онегина от этого шага. "Ведомости" ознакомились с текстом предостережения, направленного в АСВ 19 июля.



Банк был устойчив и ввод временной администрации необоснован, а значит, введение моратория на выплаты кредиторам незаконно, говорится в документе. К тому же ввод временной администрации - одна из мер по предупреждению банкротства.





ПОТЕРЯННОЕ ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ



Для сетей пятого поколения мобильной связи нужно в 500 раз больше станций, чем есть, подсчитали аналитики UBS, поэтому экономический смысл начинания сомнителен.



Затраты операторов на внедрение технологии пятого поколения сотовой связи, использующего частоты выше 24 ГГц, будут непомерно высоки, сделали вывод UBS Evidence Lab и банк UBS. Аналитики моделировали использование сетей пятого поколения в агломерации Нью-Йорка - с учетом контура домов и рельефа.



Сейчас в Нью-Йорке 1251 базовая станция, для уверенного покрытия сетью пятого поколения к ним нужно будет добавить еще 635 639 станций, т. е. увеличить их количество более чем в 500 раз, показали расчеты UBS. Создание такой инфраструктуры не будет иметь экономического смысла для операторов, делают вывод аналитики UBS и предполагают, что операторы ограничатся строительством сетей пятого поколения в отдельных горячих зонах - по аналогии с зонами WiFi: в густонаселенных и богатых городских районах.





МОСКВА НАЧИНАЕТ РЕНОВАЦИЮ



Власти Москвы назвали первые два участка под строительство жилья для жителей сносимых пятиэтажек. Проект начинается с окраин столицы, здесь москвичи больше всего поддерживали реновацию.



Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила первые две площадки под строительство домов для переселения жителей из предназначенных к сносу старых домов, сообщил Москомстройинвест. Один расположен в Южном Тушине в 1 км от МКАД, второй - за пределами МКАД в Солнцеве.



Эти участки принадлежат городу, ранее предполагалось выставить их на торги под коммерческую застройку и найти инвесторов, уточнил представитель стройкомплекса Москвы. Теперь ГПЗУ, по его словам, будут аннулированы, а запланированные по земельным участкам торги - отменены.





РОССИЯ ПОДГОНЯЕТ БЕСПИЛОТНИКИ



Россия намерена войти в число немногих стран, производящих самые дорогие военные беспилотные летательные аппараты.



В 2017-2021 гг. мировой рынок беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военного назначения может составить $70 млрд при среднегодовом росте на 12-13%. Такой вывод содержится в презентации компании "Кронштадт" (ведущий российский разработчик БЛА большой продолжительности полета, входит в АФК "Система"), представленной в среду в рамках программы авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском.



Хотя в целом в 60 странах мира разрабатывается более 2000 проектов БЛА военного назначения, подавляющая часть рынка будет приходиться на высотные и средневысотные БЛА большой продолжительности полета HALE (High Аltitude Long Endurance) и MALE (Medium Altitude Long Endurance), а также боевые беспилотники UCAV (Unmanned Combate Aircraft Vehicles).Беспилотные аппараты, по мнению авторов презентации, гораздо дешевле в эксплуатации, чем пилотируемые.





ЗАПЛАТИТЕ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ



Минфин меняет правила оплаты штрафов: расплатиться за виновника смогут его друзья и родственники.



Минфин предлагает внести в Уголовный и Административный кодексы поправки, которые позволят гражданам платить штрафы за третьих лиц. Административные штрафы за других можно платить без ограничений, следует из поправок, по уголовным делам - только если штраф назначен судом в качестве основного или дополнительного вида наказания за преступления небольшой и средней тяжести, совершенные впервые. Предусмотрена также возможность возмещения третьим лицом ущерба и других выплат, предусмотренных статьей 76.1 УК (речь идет об условиях освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления и преступления в сфере экономики). При этом специально оговаривается, что потребовать назад уплаченные деньги благодетель уже не сможет.





ТАЙНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ



Россияне потребляют не так, как кажется, - спрос в стране растет в том числе за счет зарубежных поездок и онлайн-покупок.



Сокращение розничной торговли не означает, что экономика не выходит из кризиса: люди увеличивают свои траты, но на те товары и услуги, которые не "видит" официальная статистика. На это указывает департамент исследований и прогнозирования ЦБ в бюллетене "О чем говорят тренды" (его выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора). Спрос на товары и услуги в I квартале вырос на 2,7%, но розничные продажи упали на 1,6%, следует из данных Росстата. По итогам первого полугодия оборот розничной торговли сократился на 0,5%. Россияне стали больше тратить за рубежом, расплачиваясь банковскими картами, и покупать больше товаров в зарубежных интернет-магазинах, а Росстат эти покупки не учитывает, указывают авторы доклада.





"РЕЖИССУРА ДЛЯ МЕНЯ - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ЧИТАТЬ ЛЕГАЛЬНО И ПРИСТРАСТНО"





Режиссер Борис Павлович рассказывает, как пришел в театр и почему ушел, объясняет, отчего его воодушевляют актеры, а не спектакли, и размышляет о способах ускорения сознания.



Борис Павлович обладает редким даром убеждать, не оказывая давления и не настаивая. Чисто внешне он такой мягкий, что порой диву даешься, как этот милый петербургский интеллигент вообще стал режиссером. Между тем за его плечами - опыт руководства провинциальным ТЮЗом, социально-просветительским отделом Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова и десятки спектаклей, поставленных в самых разных театрах страны.



Театральный критик и арт-директор Центра имени Вс. Мейерхольда Елена Ковальская в приватной беседе недавно назвала Павловича трендсеттером. Главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова как-то позвала его на редколлегию, потому что "он делает какие-то невообразимые вещи в области социального театра".





РОБОТАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН



Зачем в России нужны законы робототехники.

Сколько в вашем доме роботов? При ответе на этот вопрос японец начнет загибать пальцы. В Калифорнии могут рассказать о том, как машина ежедневно сама возит ее владельца на работу. В Китае с небольшой обидой в глазах отправят на завод, где простых рабочих тысячами заменяют промышленные роботы. Чем ответит на это средний россиянин? Скорее всего, шуткой о том, что он сам в понедельник с утра превращается в робота. Международная федерация робототехники собирает и публикует данные об использовании роботов. Более или менее точно получается посчитать промышленных роботов - тех, которые задействованы в производстве. В 2015 г. в Китае было продано почти 69 000 промышленных роботов. В России - около 200 единиц.





ПОХОРОНЫ ФОТОАППАРАТА



Продажи цифровых фотоаппаратов в России стремительно падают. С рынка их вытесняют смартфоны.



В первом полугодии 2017 г. в России было продано 200 000 цифровых фотоаппаратов, следует из отчета "Евросети". Это на 33% меньше, чем в первой половине прошлого года, и втрое, чем в январе - апреле 2015 г. По сравнению с первым полугодием 2014 г., когда в России было продано 1,3 млн цифровых камер, рынок упал более чем в шесть раз.



По данным Euromonitor International, мировой рынок цифровых фотоаппаратов также неуклонно сокращается, по меньшей мере, c 2010 г. В 2016 г. в мире было продано 11 млн фотокамер - примерно на 20% меньше, чем годом ранее. В 2017 г. продажи упадут до 10 млн, прогнозирует Euromoitor.



Смартфон не может сделать такой же качественный снимок, как современная компактная камера, но подавляющему большинству пользователей достаточно такого качества.





ПОЛИС ВЫСОКОГО ИНТЕЛЛЕКТА



Все больше стартапов пытаются заработать на умных технологиях для страховых компаний. Одни занимаются разработкой новых страховых продуктов и интернет-продажами, а другие специализируются на сборе и анализе данных - дабы повысить точность прогнозирования страховых случаев и расчета стоимости полиса.



Страховая отрасль стремительно меняется под влиянием новых технологий. Все больше стартапов выходят на этот рынок с новыми идеями и алгоритмами. Они помогают анализировать большие данные, улучшать взаимодействие с клиентами, а также ускоряют создание новых страховых продуктов. Если еще недавно большинство традиционных страховых компаний видели в этом пришествии стартапов угрозу для бизнеса, то сейчас отношение изменилось: идеи стартапов воспринимаются как движущая сила, несущая инновации в отрасль, говорится в докладе PwC Global InsurTech Report 2017. По данным опроса страховых компаний, проведенного PwC, 84% респондентов прогнозируют рост числа партнерств страховых компаний со стартапами в течение 3-5 следующих лет, а 43% - рост числа покупок стартапов крупнейшими страховщиками.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 21.07.2017