Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 июля 2017 года



ЛУЧШЕ ДОЛЬШЕ, ДА БОЛЬШЕ

АНГОЛА ПОЛУЧИТ ОТ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ ВСЕ БЫВШИЕ ИНДИЙСКИЕ СУ-30К



Как стало известно "Ъ", Россия и Ангола ведут переговоры по закупке шести дополнительных истребителей Су-30К. В случае успеха Луанда сможет увеличить свой авиапарк, а Москва - избавиться от самолетов, построенных во исполнение индийского контракта в 1996-1998 годах. Есть и сложности: еще в 2013 году Луанда законтрактовала эскадрилью таких истребителей, но до сих пор не получила ни одного. Российские чиновники тем не менее настаивают, что контракт исполняется в соответствии с договоренностями.





ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ГРАНТЫ СОКРАТИЛИ В ПЯТЬ РАЗ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ ЗАЯВОК НКО



Вчера объединенный экспертный совет (ОЭС) определил рейтинги заявок НКО, претендующих на президентские гранты, в первом конкурсе этого года. По одному из вариантов на победу смогут претендовать 1010 заявок 959 НКО из более чем 5,8 тыс. претендентов. Окончательный список победителей составит координационный совет под руководством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.





СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА АЙКИДО

ЕГО СОРАТНИК ПО БОЕВОМУ ИСКУССТВУ ЗАЙМЕТСЯ МОЛОДЕЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В ОНФ





Как стало известно "Ъ", одним из главных претендентов на должность куратора молодежного направления в ОНФ стал председатель исполнительного комитета Национального совета айкидо России (НСАР) Игорь Кастюкевич. Председателем президиума НСАР является первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко. По словам источника "Ъ" в ОНФ, куратору предстоит свести на одну площадку все проекты движения, участие в которых принимает молодежь. Эксперт объясняет желание ОНФ поработать с молодежью тем, что это "современный тренд".





ВЭБ ПОДЕЛИТ РИСКИ

НОВОЕ СИНДИЦИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ БУДЕТ КУРИРОВАТЬ ОЛЕГ ИВАНОВ



Амбициозный проект Внешэкономбанка (ВЭБ) по внедрению синдицированного кредитования по единым российским стандартам, позволяющего разделить риски между несколькими участниками, в статусе вице-президента ВЭБа будет вести Олег Иванов, известный по работе в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация "Россия", АРБР) и Альфа-банке. Ему предстоит решить задачу долгосрочного финансирования экономики в условиях санкций.





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"AK&M" от 21.07.2017