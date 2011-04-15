Повтор! Сбербанк создал дочернюю компанию по сырьевому трейдингу

Сбербанк создал дочернюю компанию ООО "СБ Сырьевой Трейдинг". Компания закрыла первую сделку купли-продажи физического сырья на внутреннем рынке с предоставлением финансирования для нефтедобывающих компаний и НПЗ. Об этом говорится в сообщении банка.



Новая дочерняя структура Сбербанка создана для осуществления предоплаты и постоплаты поставок нефти, газа и нефтепродуктов производителям, НПЗ и сырьевым трейдерам в счет будущих поставок нефти и продуктов переработки НПЗ конечным покупателям.



Новый продукт позволяет привлечь оборотный капитал до фактического производства продукции. Предоплата через договоры купли-продажи обеспечивает производителя сырья и переработчика дополнительным источником ликвидности, не обладая при этом параметрами долгового инструмента. Сделки могут заключаться как по плавающей, так и по фиксированной цене.



Андрей Шеметов, вице-президент Sberbank CIB, руководитель Департамента глобальных рынков, отметил: "Сбербанк предпринимает серьёзные шаги по расширению своего присутствия на сырьевых рынках. Мы являемся одним из крупнейших операторов на российском рынке драгоценных металлов и успешно ведем торговлю на рынках Китая, Индии и Ближнего Востока. Открытие новой дочерней компании - очередной шаг в данном направлении и имеет важнейшее значение для увеличения масштаба наших товарных операций".



Пилотная сделка ООО "СБ Сырьевой Трейдинг" на внутреннем рынке состоялась между крупным производителем нефти и независимым нефтепереработчиком. В рамках сделки было выделено финансирование на предоплату поставок нефти объёмом 30 - 60 тыс. т в месяц. В планах ООО "СБ Сырьевой Трейдинг" заключение ряда сделок по поставкам нефти, газа, нефтепродуктов и других сырьевых товаров.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учёта событий после отчётной даты выросла в 2.2 раза до 517 млрд руб. с 236.3 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале 2017 года выросла на 54% до 155 млрд руб. В том числе за март прибыль составила 50.4 млрд руб. Активы в марте сократились на 1.2% до 21.3 трлн руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле 2017 года составила 207.062 млрд руб. по сравнению со 142.327 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход банка увеличился относительно четырёх месяцев 2016 года на 5% и составил 376.9 млрд руб.



"AK&M" от 20.07.2017