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21/07/2017
09:33

Повтор! Альфа-Банк предоставил кредит в размере $200 млн группе ЕВРАЗ

Альфа-Банк предоставил финансирование объёмом $200 млн предприятию Группы Евраз - ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ЕВРАЗ НТМК). Об этом говорится в сообщении банка.

Кредит выдан сроком на 6 лет.
Цели, на которые будет направлено финансирование, а также процентная ставка не уточняются.

Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии и Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы на Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Прямыми акционерами ОАО "Альфа-Банк" являются российская компания ОАО "АБ Холдинг", которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, в распоряжении которой имеется менее 1% акций банка.

Бенефициарами банковской группы в составе консорциума "Альфа-Групп" являются 6 физических лиц (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Александр Кнастер, Андрей Косогов).

Совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, в 2016 году по МСФО составили $38.2 млрд, совокупный кредитный портфель - $23.9 млрд, совокупный капитал - $5.7 млрд. Чистая прибыль за 2016 год составила $527 млн.




"AK&M" от 20.07.2017
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