ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Спурт"

ЦБ РФ сегодня, 21 июля, отозвал лицензию у банка "Спурт" (Казань). Согласно данным отчётности, по величине активов кредитная организация на 1 июля 2017 года занимала 183 место в банковской системе Российской Федерации, говорится в сообщении ЦБ РФ.



При неудовлетворительном качестве активов АКБ "Спурт" неадекватно оценивал принятые риски. Гокорпорацией АСВ, на которую ранее были возложены функции временной администрации по управлению АКБ "Спурт", проведено обследование финансового положения банка. Итогом проведённого обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчётности кредитной организации, что привело к полной утрате её собственных средств (капитала).



Сложившаяся ситуация является следствием низкой диверсификации активов кредитной организации — значительная часть кредитного портфеля ПАО АКБ "Спурт" была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий.



Банк России неоднократно применял в отношении АКБ "Спурт" меры надзорного реагирования. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.



По оценке АСВ, осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением Агентства и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов, величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание неспособность кредитной организации обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов.





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