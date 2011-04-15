Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/07/2017
11:02

ЦБ РФ выявил факты манипулирования облигациями Газпрома и Башнефти

ЦБ РФ выявил факты манипулирования облигациями Газпрома, АЛРОСА, Башнефти и Альфа-банка, говорится в сообщении ЦБ.

Противоправные действия имели место в ходе торгов на "Московской Бирже" в 2014–2015 годах и коснулись облигаций Газпрома серии К04, АЛРОСА — серий БО-01 и БО-02, Альфа-банка — серии БО-09 и Башнефти — серии 07.

"В указанный период между "МСП-72" и ЗАО "Заказчик-Л" неоднократно совершались однотипные сделки с признаками манипулирования рынком на торгах 22 облигациями. Данные сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и разницей во времени выставления преимущественно менее 30 секунд. При этом ЗАО "Заказчик-Л" систематически несло убытки от заключения указанных сделок, а ОАО "МСП-72" получало положительный финансовый результат.

Генеральным директором данных компаний во время совершения сделок являлось одно и то же лицо — Васильев Игорь Евгеньевич, который лично выставлял заявки по брокерским счетам ОАО "МСП-72" и ЗАО "Заказчик-Л".

Банк России принял меры по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности причастных к манипулированию рынком лиц. Информация о деятельности ОАО "МСП-72" и ЗАО "Заказчик-Л" направлена в адрес Федеральной налоговой службы.

"AK&M" от 21.07.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100