ЦБ РФ выявил факты манипулирования облигациями Газпрома и Башнефти

ЦБ РФ выявил факты манипулирования облигациями Газпрома, АЛРОСА, Башнефти и Альфа-банка, говорится в сообщении ЦБ.



Противоправные действия имели место в ходе торгов на "Московской Бирже" в 2014–2015 годах и коснулись облигаций Газпрома серии К04, АЛРОСА — серий БО-01 и БО-02, Альфа-банка — серии БО-09 и Башнефти — серии 07.



"В указанный период между "МСП-72" и ЗАО "Заказчик-Л" неоднократно совершались однотипные сделки с признаками манипулирования рынком на торгах 22 облигациями. Данные сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и разницей во времени выставления преимущественно менее 30 секунд. При этом ЗАО "Заказчик-Л" систематически несло убытки от заключения указанных сделок, а ОАО "МСП-72" получало положительный финансовый результат.



Генеральным директором данных компаний во время совершения сделок являлось одно и то же лицо — Васильев Игорь Евгеньевич, который лично выставлял заявки по брокерским счетам ОАО "МСП-72" и ЗАО "Заказчик-Л".



Банк России принял меры по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности причастных к манипулированию рынком лиц. Информация о деятельности ОАО "МСП-72" и ЗАО "Заказчик-Л" направлена в адрес Федеральной налоговой службы.



"AK&M" от 21.07.2017