Ростуризм рекомендует туристам сохранять спокойствие в Турции и Греции

Федеральное агентство по туризму призывает граждан, находящихся на территории Турции и Греции сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относится к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.



Напомним, в пятницу, 21 июля, в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6.7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от турецкого города Бодрум (провинция Мугла) и в 16 км от греческого острова Кос. Сообщается о пострадавших и погибших на острове Кос.



По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, среди погибших и пострадавших российских граждан нет.





"AK&M" от 21.07.2017