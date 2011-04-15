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21/07/2017
11:10

Ростуризм рекомендует туристам сохранять спокойствие в Турции и Греции

Федеральное агентство по туризму призывает граждан, находящихся на территории Турции и Греции сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относится к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

Напомним, в пятницу, 21 июля, в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6.7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от турецкого города Бодрум (провинция Мугла) и в 16 км от греческого острова Кос. Сообщается о пострадавших и погибших на острове Кос.

По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, среди погибших и пострадавших российских граждан нет.


"AK&M" от 21.07.2017
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