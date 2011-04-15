Schlumberger договорилась о покупке 51% Eurasia Drilling

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Американская Schlumberger заключила соглашение о приобретении 51% акций Eurasia Drilling. Об этом говорится в сообщении Schlumberger.
Заключение сделки подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службой России
(ФАС России). Соглашение расширяет долгосрочное сотрудничество, установленное
между компаниями в 2011 году.
Это уже вторая попытка американской компании получить долю в Eurasia Drilling. В 2015 году сделка не состоялась из-за желания государства получить золотую акцию. Тогда компания оценивалась в $3.6 млрд исходя из $1.7 млрд за пакет в 46%.
Eurasia Drilling Company Ltd. - крупнейшая независимая буровая компания России, занимающаяся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин на лицензионных участках ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть", ТНК-ВР. Акции Eurasia Drilling Company котируются на Лондонской фондовой бирже. Основной актив Eurasia Drilling Company - ООО "Буровая компания "Евразия".
Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания работает более чем в 85 странах мира и насчитывает около 100 тыс. сотрудников. В 2016 году выручка компании составила $27.81 млрд.
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