Башкирская генерирующая компания предоставила Интер РАО заём на 40.969 млрд руб.

ООО "Башкирская генерирующая компания" (БГК) и ПАО "Интер РАО" 20 июля заключили договор займа. Об этом говорится в сообщении Интер РАО.



В рамках договора Интер РАО привлекает заёмные средства БГК в размере 40.969 млрд руб. сроком на 3 года.



Договор заключён в рамках материального пулинга в группе "Интер РАО".



Данная сделка была одобрена советом директоров Интер РАО 15 мая 2017 года.



ООО "Башкирская генерирующая компания" (ООО "БГК", ИНН 277077282) - одна из крупнейших региональных энергетических компаний России, входящая в состав ПАО "Интер РАО". Управляет генерирующими активами на территории Республики Башкортостан и координирует работу ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" (ООО "БашРТС"), ООО "ПГУ "ТЭЦ-5", а также дочерних сервисных предприятий.



БГК образована в июле 2006 года. Основной вид деятельности - выработка электрической и тепловой энергии. Компания объединяет свыше 20 крупных и малых электростанций, расположенных по всей территории Башкортостана и обеспечивающих энергоресурсами жителей республики и соседних регионов. Установленная электрическая мощность энергообъектов БГК - 4005.6 МВт, тепловая - 8349.8 Гкал/ч (по состоянию на 1 апреля 2017 года). Уставный капитал компании составляет 24.039 млрд руб.



Электростанции БГК за I квартал 2017 года выработали 4.819 млрд кВт ч электроэнергии, что на 14.9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Отпуск тепловой энергии вырос на 3.8% до 5.966 млн Гкал.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль БГК за 2016 год по РСБУ увеличилась в 4 раза до 4.098 млрд руб. с 1.025 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.04% до 44.361 млрд руб. с 41.836 млрд руб., прибыль от продаж - на 70.39% до 6.489 млрд руб. с 3.809 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.71 раза до 5.553 млрд руб. с 1.496 млрд руб.



Чистая прибыль БГК по РСБУ в I квартале 2017 года снизилась на 21.98% до 1.256 млрд руб. с 1.61 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка уменьшилась на 2.02% до 12.452 млрд руб. с 12.709 млрд руб.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 31.705 ГВт, тепловая - 25.625 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 19.98% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 18.57%, ОАО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%, группа "РусГидро" - 4.92%.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 2016 год по МСФО увеличилась в 2.57 раза до 61.312 млрд руб. с 23.822 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.35% до 868.182 млрд руб. с 831.987 млрд руб., операционная прибыль - в 3 раза до 77.26 млрд руб. с 25.743 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.56 раза до 68.548 млрд руб. с 26.761 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 33% до 96.3 млрд руб. с 72.4 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 10.15% до 18.807 млрд руб. с 17.074 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 2.84% до 238.58 млрд руб. с 232.001 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 2016 год увеличилась в 26.19 раза до 97.475 млрд руб. с 3.721 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 6.11% до 43.18 млрд руб. с 45.991 млрд руб., прибыль от продаж - на 10.61% до 2.628 млрд руб. с 2.94 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла в 16.22 раза до 98.589 млрд руб. с 6.08 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за I квартал 2017 года по РСБУ сократилась в 61.5 раза до 15.544 млн руб. с 955.907 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 10.29% до 8.56 млрд руб. с 9.541 млрд руб.



"AK&M" от 21.07.2017